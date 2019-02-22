Дым от палов травы над Хабаровском рассеялся

ХАБАРОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Синоптики не фиксируют задымления от палов травы в Хабаровске. В Дальневосточном Гидрометцентре сообщили ТАСС, что дым, который отмечался в городе накануне, расселся.

21 февраля в Хабаровске отмечалось задымление, видимость составляла около 6 км. Над домами наблюдалась дымка, в воздухе ощущался запах гари. Дым в город принесло от палов травы, возникших в 100 км от города. Очаги расположены в Хабаровском районе, площадь одного пала составляла 4,7 тыс. га, второго - примерно 9,2 тыс. га. Глава региона Сергей Фургал ставил задачу ликвидировать эти палы в кратчайшие сроки.

"Дым ночью не отмечался, в настоящее время тоже станциями не фиксируется", - сказали в Гидрометцентре.

Сейчас в городе дует западный ветер со скоростью 7 м/с, температура воздуха составляет около минус 3 градусов, такая температура считается теплой для февраля. В последнюю неделю по всему Хабаровскому краю отмечается повышение среднесуточной температуры на 10 градусов.

Как сообщили ТАСС в управлении лесами правительства Хабаровского края, крупные палы, которые давали дым, горят неактивно. "Ветер немного сменил направление, дым ушел в сторону, плюс нет уже активного горения, частью пламя сбито, частью территория прогорела, пал дошел до воды. На другом загорании сейчас дотушивается кромка", - сказали в управлении.

Ситуация с зимними палами осложнилась с начала этого года. Из-за отсутствия снега в разных частях региона стали появляться одиночные очаги. Сейчас ежедневно регистрируется до нескольких десятков термоточек, большая часть из которых - возгорания сухой растительности, также в ряде районов действуют лесные пожары. В Ванинском и Советско-Гаванском районах открылся пожароопасный сезон, обычно сезон в регионе начинался не раньше апреля.