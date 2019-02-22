В Бурейском районе Приамурья снят режим ЧС

Режим ЧС был введен 18 января в связи с тем, что военные проводили подрывы для ликвидации затора на реке Бурее выше по течению в Хабаровском крае, во время которых могла образоваться волна с высотой гребня до трех метров и в течение 12 часов затопить территорию от затора до Бурейской гидроэлектростанции. Затор на реке был ликвидирован 12 февраля.

Для предотвращения выхода людей и выезда техники на лед водохранилища в поселок Талакан отправили группировку оперативных служб. Безопасность населения обеспечивали 96 человек: представители пожарно-спасательных подразделений, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, полиции. Они использовали 26 единиц техники, два судна на воздушной подушке и два снегохода. По словам Литвинова, теперь вся группировка покидает территорию района.

Обрушение скального массива в Бурейское водохранилище произошло в декабре 2018 года, водоем оказался разделенным на две части. В весеннее половодье повышение уровня воды могло повлечь подтопление населенных пунктов, в первую очередь села Чекунда, а также дорог и сооружений Байкало- Амурской магистрали. Ученые охарактеризовали случившееся как оползень, крупнейший за последние годы в стране. Его объем составил около 24 млн кубометров.