Магаданские энергетики сообщили, что не успеют устранить аварию на ЛЭП к 23 февраля

ТАСС, 22 февраля. Специалисты ПАО "Магаданэнерго", планировавшие до 23 февраля добраться до поврежденного участка ЛЭП на границе Ягоднинского и Тенькинского городских округов Магаданской области и устранить последствия аварии, не успевают к названному сроку из-за отсутствия дороги к месту ЧП. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в компании.

Ранее руководство "Магаданэнерго" доложило губернатору региона Сергею Носову, что ремонт на ЛЭП будет закончен до праздника.

"Ремонтные работы еще идут. <...> Дорогу еще делают", - сообщил собеседник агентства.

По информации пресс-службы компании, на днях специалистов пришлось доставлять к поврежденному участку ЛЭП на вертолете. Вместе с ними туда были отправлены инструменты, необходимые материалы и приспособления для налаживания работы линии "Колымская ГЭС - Усть-Омчуг-1" по временной схеме. Сейчас энергетики занимаются этим вопросом. Что касается налаживания работы линии по постоянной схеме, сначала необходимо расчистить от снега дорогу до места повреждения, чтобы туда можно было доставить спецтехнику для устройства площадки под новую опору, бурения скважин под свайный фундамент и для монтажа будущей конструкции.

14 февраля на Колыме ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ЛЭП: обрушилась одна из опор, предположительно, из-за сильного ветра. Жители Магадана, Ольского и Хасынского городских округов, чье электроснабжение зависит от поврежденного участка, сразу же были переведены на резервную схему питания. Все социально значимые объекты, а также предприятия жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Поврежденный участок находится в труднодоступной местности на вершине перевала, специалисты "Магаданэнерго" не могут привезти технику к участку из-за бездорожья и 40-градусного мороза.