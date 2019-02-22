Одиннадцать регионов РФ получат 295 млн рублей на создание системы долговременного ухода

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Одиннадцать российских регионов получат почти 300 млн рублей на создание системы долговременного ухода в 2019 году, сообщила пресс-служба Минтруда.

Ранее правительство России одобрило подготовленный Минтрудом проект распоряжения о распределении межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета субъектам РФ для софинансирования расходов на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Система включает сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода.

"Общий объем средств федерального бюджета в 2019 году на это направление составит 295 млн рублей. Средства получат 11 регионов - республики Мордовия и Татарстан, Камчатский и Ставропольский края, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Рязанская и Тульская области, которые включены в пилотный проект", - цитирует пресс-служба министра труда и соцзащиты Максима Топилина.

Работа по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами проводится второй год. С 2019 года средства федерального бюджета направляются напрямую в бюджеты субъектов РФ в виде иных межбюджетных трансфертов. Реализация пилотного проекта предусмотрена до конца 2021 года, в этом году в нем участвуют 12 регионов, 11 из них софинансируются из федерального бюджета, а Москва ведет работу по созданию системы за свой счет. В 2022 году в систему долговременного ухода предполагается включить все 85 регионов страны, на эти цели в 2020-2024 гг. в федеральном бюджете предусматривается по 2 млрд рублей ежегодно.