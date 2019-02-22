Власти Севастополя разработали законопроект об амнистии долгостроев украинских времен

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Севастополя разработало законопроект, регламентирующий процедуру ввода в эксплуатацию 28 жилых домов, разрешительная документация на строительство которых была выдана еще в украинский период и не соответствует российскому законодательству. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Уже получено согласование этого законопроекта Министерством строительства РФ. Мы еще раз предложим рассмотреть его депутатам Законодательного собрания и урегулировать этот процесс. Создание необходимой законодательной базы позволит решить проблемы сотен севастопольских семей, которые стали заложниками ситуации. Важно именно законодательно закрепить комплексное решение проблемы таких сложных объектов жилищного строительства", - цитирует пресс-служба вице-губернатора Севастополя Илью Пономарева.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.