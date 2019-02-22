Утвержден состав Совета по независимой оценке качества образования при Минпросвещения

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Общественная палата РФ утвердила на три года состав Общественного совета по независимой оценке качества образования при Минпросвещения России. Об этом сообщается в пятницу на сайте министерства.

"21 февраля Общественной палатой Российской Федерации утвержден состав Общественного совета по независимой оценке качества образования при Минпросвещения России. В состав Совета вошли 13 человек. Его утвердили сроком на три года", - говорится в сообщении.

В состав Совета вошли представители образовательных организаций, родительских и молодежных ассоциаций, средств массовой информации и издательств.

Отмечается, что созданный Совет призван содействовать формированию комфортной образовательной среды для учащихся и родителей. Среди его задач - проведение независимой оценки качества условий открытости и доступности информации об образовательных организациях, комфортности условий, в которых пребывают ученики, доброжелательности работников, а также доступности услуг для инвалидов.