Опрос: россияне в среднем потратят на подарки к 23 февраля 2600 рублей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Средний бюджет на подарки к 23 февраля составит в 2019 году 2600 рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Средний бюджет на подарки к 23 февраля составил 2600 рублей. Запланированные расходы на подарки у женщин значительно скромнее, чем у мужчин: 2300 против 3300 рублей. Молодежь до 24 лет планирует потратить на подарки 2900 рублей, россияне старше 45 лет - 2400 рублей", - отмечается в исследовании.

Согласно результатам опроса, чем выше уровень дохода, тем больше бюджет на подарки к 23 февраля: 2 тыс. рублей у россиян с зарплатой менее 25 тыс. рублей и 3200 у тех, кто зарабатывает более 45 тыс. рублей. Москвичи потратят на подарки больше всех - 3400 рублей. В регионах бюджет на подарки составляет 2500 рублей.

Покупать подарки на День защитника Отечества собираются 73% женщин и 44% мужчин. 33% женщин будут поздравлять мужей, 21% - сыновей, 16% - отцов, 11% - своих возлюбленных. 8% женщин готовят подарки братьям, 7% - всем родным и близким мужчинам, 3% - своим дедам.

Мужчины будут поздравлять с Днем защитника Отечества прежде всего своих отцов (15%). Подарки сыновьям готовят 8% мужчин, братьям - 5%, родным и близким людям - 5%, дедам - 2%. Подарки коллегам женщины готовят чаще мужчин (6 и 2% соответственно), мужчины же чаще поздравляют друзей (5% против 3% среди женщин).

"Не будут дарить подарки 23 февраля 24% женщин и 52% мужчин", - указывается в опросе.

Участниками опроса стали 1600 представителей экономически активного населения страны. Время проведения: 18-19 февраля 2019 года.