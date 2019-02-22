Якутские мастера изготовят из серебра и мамонтовой кости фигурку Джона Сноу

ЯКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Якутские поклонники "Игры престолов" (Game of Thrones) планируют изготовить статуэтку из чистого серебра с элементами драгоценных камней и мамонтовой кости в знак признательности создателям популярного сериала. Средства на ее изготовление будут собирать среди фанатов сериала в республике.

В 2016 году якутские мастера наградили голливудского актера Леонардо ди Каприо народной премией "Оскар". Якутский "Оскар" представлял собой смотрящего в небо человека с сосудом чороон (символический кубок якутов, используемый в ритуальных целях) в руках. Свои украшения для изготовления статуэтки пожертвовали более ста жительниц Якутии. На ее создание удалось собрать порядка 1,4 кг серебра и 3,49 грамма золота.

"В этом году выходит восьмая, финальная часть "Игры престолов". В преддверии премьеры мы хотим поблагодарить создателей за тот волшебный мир, который они подарили. От имени российских фанатов хотим подарить им статуэтку с лицом персонажа Джона Сноу, отлитую из серебра, вставками из драгоценных камней, подставкой из мамонтовой кости", - рассказала один из авторов проекта, сценарист из Якутска Татьяна Егорова.

Она добавила, что мастера планируют изобразить на мамонтовой кости Ленские столбы (геологическое образование в центральной Якутии). "Это практически один в один стена из сериала, которая пала в финальной части седьмого сезона", - уточнила Егорова.

Показ первой серии восьмого сезона сериала на телеканале HBO запланирован на 14 апреля. Сам сезон будет состоять из шести серий. При этом в HBO работают и над другими проектами, связанными со вселенной "Игры престолов".

Сериал HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.