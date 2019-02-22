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ЕГЭ

Онищенко и Бутман примут участие в акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"

Экзамен по русскому языку также попробуют сдать руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и участница команды КВН "Сборная Пятигорска" Елена Борщева

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" пройдет 26 февраля. В Москве сдать экзамен по русскому языку попробуют глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, депутат Госдумы Геннадий Онищенко и народный артист России Игорь Бутман, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.

"На мероприятии можно будет увидеть, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, процесс печати и сканирования контрольных измерительных материалов (КИМ), а также как выглядят КИМ ЕГЭ 2019 года по русскому языку", - говорится в сообщении.

В акции примут участие руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко, народный артист России Игорь Бутман, участница команды КВН "Сборная Пятигорска" Елена Борщева и другие.

"Акция стартовала 15 февраля в Мурманской, Костромской, Московской областях, а также в Республике Бурятия и Чукотском автономном округе. В течение двух недель пункты проведения экзаменов для родителей откроются в каждом субъекте РФ", - добавили в пресс-службе.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичОнищенко, Геннадий ГригорьевичРоссияЕГЭБутман, Игорь Михайлович
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