"Единая Россия" выступила против введения штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" выступила против введения штрафов за превышение водителями скорости на 10-20 км/ч, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе партии со ссылкой на координатора партийного проекта "Безопасные дороги", заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского.

"Партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" выступает против внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о введении нового штрафа за превышение скорости водителями автотранспорта (от 10 до 20 км/ч)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что при принятии решения о снижении ненаказуемого порога превышения скорости должна быть предусмотрена возможность для водителей оспаривать вынесенные в автоматическом режиме постановления. По словам Афонского, в случае снижения этого порога с 20 км/ч до 10 км/ч неучтенным окажется мнение миллионов россиян.

"Согласно собранным активистами партпроекта данным, большинство россиян негативно относится к вопросу усиления ответственности водителей. Новость о предложении МВД и Минтранса встретила негативную редакцию более чем у 56% респондентов. Водители полагают, что предложение о снижении минимального порога превышения скорости не является действенным способом повышения безопасности движения и направлено лишь на пополнение региональных и частных бюджетов", - подчеркнули в пресс-службе.

В конце 2018 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что министерство поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч, однако отметил, что считает возможным повышение максимальной разрешенной скорости движения на загородных дорогах.

Ранее правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения о введении штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч.