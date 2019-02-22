В "Единой России" поддержали идею повысить разрешенную максимальную скорость за городом

"Если мы улучшаем состояние дорог, ремонтируем существующие и строим новые, конечно, разрешенная скорость по загородным дорогам должна повышаться. Например, с 90 км/ ч до 110 км/ч. С таким предложением сегодня выступили на общественных слушаниях эксперты. И, уверен, оно будет поддержано", - сказал заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский по итогам общественного обсуждения данной инициативы на площадке "Единой России".

По его словам, предложение о повышении разрешенной максимальной скорости на трассах является обоснованным. "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" призван улучшить дорожную ситуацию и привести в порядок дороги. В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул, что дороги - это наш каркас. И, конечно, нам очень важно, чтобы дороги были качественные", - отметил Афонский.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время в российских правилах дорожного движения (ПДД) установлен следующий скоростной режим, который применяется по умолчанию: в жилых зонах - 20 км/ч, в городской черте - 60 км/ч, на загородной автодороге - 90 км/ч, для автомагистрали - 110 км/ч. Максимальная разрешенная ПДД скорость (130 км/ч) вводится на автомагистралях специальными знаками.

"Единая Россия" реализует проект "Безопасные дороги", цель которого - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, совершенствование правовой базы в сфере безопасности дорожного движения, повышение дисциплины водителей и пешеходов.