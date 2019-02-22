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"Единая Россия" предложила отказаться от частого внесения изменений в ПДД

Координатор партпроекта "Безопасные дороги" Владимир Афонский призвал "установить один раз правила, по которым бы и ездили наши автомобилисты по нашим дорогам"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" выступает против частого изменения правил дорожного движения и готова включиться в работу ведомств по их систематизации. Об этом заявил в пятницу координатор партийного проекта "Безопасные дороги", зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский по итогам общественного обсуждения ряда инициатив по изменению ПДД.

"Нельзя до бесконечности менять правила дорожного движения. Надо установить один раз правила, по которым бы и ездили наши автомобилисты по нашим дорогам", - сказал парламентарий, слова которого приводит пресс-служба единороссов.

По информации партпроекта, в ГИБДД в настоящее время рассматривается вопрос о создании специальной рабочей группы, которая займется рассмотрением вопросов внесения изменений в правила дорожного движения. Речь идет в том числе о создании межведомственной рабочей группы, которая будет регулировать процесс изменения ПДД. По словам Афонского, активисты партпроекта готовы включиться в эту работу по систематизации предложений и взаимодействовать по этому вопросу с профильными ведомствами. "Мы готовы к конструктивной, слаженной работе по любому возникающему вопросу, который положительно повлияет на социальное самочувствие граждан", - подчеркнул он.

Партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" направлен в том числе на содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах". Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.

Теги
Россия"Единая Россия"Афонский, Владимир Игорьевич
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