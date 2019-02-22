ВЦИОМ рассказал, что мужчины хотят получить на 23 февраля. И что им подарят на самом деле

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Почти каждый пятый мужчина в России хочет получить в подарок на 23 февраля туристическую путевку (22%) или автомобиль (17%). Но ожидания мужчин и предпочтения женщин в выборе подарков сильно различаются, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Рейтинг предпочтительных подарков среди мужчин открывает путевка на отдых (22%), лишь 1% женщин собираются подарить туристическую поездку. Еще 17% опрошенных хотят получить в подарок автомобиль", - говорится в сообщении.

По данным опроса, еще 13% мужчин мечтают получить в качестве подарка билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане. Столько же респондентов хотели бы получить в подарок деньги. Каждый 10-й россиянин мечтает получить на 23 февраля смартфон или иной гаджет, также 10% пожелали, чтобы им подарили книгу.

Самыми популярными подарками, которые женщины собираются дарить в День защитника Отечества, стали парфюмерия (35%), авторучки, блокноты и портмоне (29%), одежда и обувь (16%), деликатесы, сладости и спиртные напитки (13%). Отмечается, что почти каждая 10-я (12%) из опрошенных россиянок дарит деньги, рассчитывая, что мужчина сам выберет себе нужный подарок.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 февраля 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.