В Калининграде многодетные семьи и ветераны получат льготу в 50% на оплату вывоза мусора

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Льготу в 50% на оплату вывоза мусора предоставят многодетным семьям, ветеранам войны, боевых действий и восстановления региона в Калининградской области. Норму закрепят в региональном социальном кодексе, который планируется принять весной, сообщил в пятницу на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Антон Алиханов.

Калининградская область с 1 января перешла на новую форму обращения с твердыми коммунальными отходами. В регионе определен единый оператор по вывозу мусора, услуга выведена в разряд коммунальных. Тариф установлен в размере 85,3 рублей с человека в месяц.

"Мы дадим льготу на оплату [вывоза мусора] для многодетных семей, для ветеранов боевых действий, для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов становления региона", - сказал Алиханов, отметив, что средства, которые в результате недополучит региональный оператор по вывозу мусора, будут компенсированы из регионального бюджета.

Губернатор отметил, что льгота будет закреплена региональным законом и начнет действовать с 1 января текущего года. "То есть сейчас люди будут платить то, что им приходит в квитанции, а после принятия закона, соответственно, региональный оператор должен будет пересчитать [платежи] и новые счета выставлять с учетом этой льготы, льгота - 50% от тарифа", - пояснил Алиханов, уточнив, что по уже оплаченным счетам будет сделан перерасчет с компенсацией льготникам потраченных ими денег.

Губернатор поручил профильным ведомствам доработать проект регионального социального кодекса в течение ближайших двух недель. "Прошу работу выстроить так, чтобы мы могли в весеннюю сессию в областной думе проголосовать [социальный кодекс]", - обратился он к чиновникам.

Социальный кодекс и действующие льготы

Социальный кодекс в Калининградской области определит основные параметры оказания социальной помощи нуждающимся с тем, чтобы она предоставлялась тем, кто в ней действительности нуждается. В связи с этим для получения льгот нуждающимся будет предложено дать разрешение на обработку их персональных данных в банковской части, уточнил губернатор.

В Калининградской области действует 41 региональная выплата, с учетом федеральных их более 70. Получателями помощи являются почти 196 тыс. человек. Общая сумма выплат населению за счет областного бюджета в последние годы, в том числе в прошлом и текущем году, превышает три млрд рублей.

По данным областных властей, в 2019 году расходы на ежемесячные выплаты региональным льготникам, сельским педагогам, пособия инвалидам и членам семей погибших при исполнении государственного или воинского долга после принятия кодекса не изменятся и составят 2,1 млрд рублей. На меры социальной поддержки, предоставляемые с учетом адресности (пособия семьям с детьми, государственную социальную помощь), в отношении которых планируется ввести изменения, будет направлено 791,1 млн рублей.