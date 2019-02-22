Шесть регионов России не выполнили программу переселения из аварийного жилья

НАХОДКА/Приморский край/, 22 февраля. /ТАСС/. Шесть регионов не смогли выполнить программу переселения из аварийного жилья, сказал на совещании в городе Находка Приморского края председатель Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

"У нас шесть субъектов не выполнили предыдущую программу переселения. Приморье тоже попало в этот список", - сказал Цицин, добавив, что в список, кроме Приморского края, вошли Московская и Иркутская области, Республика Тыва, Забайкальский край и Карелия.

Цицин отметил, что еще в ноябре прошлого года решался вопрос о необходимости разработки мер для завершения программы, но ни решение по ним до сих пор не принято. "Давайте примем решение, что надо сделать, чтобы жители уже переселились из аварийного жилья", - сказал Цицин.

По данным администрации Приморского края, на сегодняшний день в регионе около 140 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживают более 8 тыс. человек. Предыдущая программа была реализована в регионе на 97% - из-за недобросовестного подрядчика не завершено строительство домов в Хасанском и Посьетском городских поселениях.

Программа переселения из аварийного жилья действовала в РФ с 2008 по 2018 год. Всего на ее реализацию было выделено 929,9 млрд рублей, в том числе 529,6 млрд рублей - из средств Фонда ЖКХ. За это время жилищные условия улучшили 1 млн человек, удалось ликвидировать 15,9 млн кв. м аварийного фонда.