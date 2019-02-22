Медведев поручил проработать вопрос о запрете использования клеток в залах судов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать вопрос о запрете на использование клеток для обвиняемых в залах судов. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства РФ по итогам встречи главы кабмина 12 февраля с членами Совета Федерации.

"Минюсту России, МВД России, Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и внести соответствующие предложения с учетом затрат, необходимых для реализации указанных мероприятий, и о возможных источниках финансирования", - говорится в одном из поручений Медведева. Вопрос должен быть проработан к 1 апреля текущего года, уточняется в документе.