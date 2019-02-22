Песков: поручение Путина по косаткам в Приморье обусловлено срочностью проблемы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Проблему содержащихся в центре передержки в Приморье косаток нужно решить быстро, этим обусловлено поручение президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию ряда специальных поручений главы государства.

"Дело в том, что сейчас там некоторые ограничительные меры введены, насколько нам известно. Поэтому нужно сначала разобраться с ситуацией де-юре, - сказал представитель Кремля. - Но разбираться с ней долго нельзя, потому что она и так уже изрядно затянулась, животные страдают. Поэтому потребовалось такое поручение главы государства".

Песков заметил, что ситуация с млекопитающими, содержащимися в центре передержки в бухте Средняя в Приморье, "достаточно резонансная" и "сложная". Кроме того, "все экологи признают, что животным там очень плохо и есть угроза гибели", добавил он.

"С одной стороны, у нас нет прямого запрета на ловлю таких животных и нет прямого запрета на продажу в те или иные океанариумы в разные страны мира, - подчеркнул пресс- секретарь главы государства. - С другой стороны, вы знаете, что такая партия долго содержалась в условиях, которые не являлись и не являются подходящими для еще молодых, растущих особей этого вида. История затянулась в связи с арестом и т. д.".

При этом представитель Кремля напомнил, что особое поручение российского лидера провести дополнительную прокурорскую проверку и понять, что там происходит обусловлено еще и тем, что Путин является председателем попечительского совета Русского географического общества. "Вы знаете, что он лично является куратором целого направления работы РГО в плане защиты животных, в том числе и защиты таких подвидов", - уточнил Песков, добавив, что президент неоднократно принимал участие в соответствующих программах.

Особое поручение

22 февраля на сайте Кремля был опубликован список поручений, касающихся ситуации с млекопитающими в Приморье. В частности, Путин поручил Минприроды и Минсельхозу вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу косаток, находящихся в центре передержки в бухте Средняя в Приморье. Кроме того, глава государства поручил Генпрокуратуре до 1 ноября провести проверку в отношении законности использования морских млекопитающих, в том числе тех, которые находятся в так называемой китовой тюрьме.

Согласно перечню поручений, правительству предстоит проработать вопросы и при необходимости обеспечить внесение изменений в российской законодательство, чтобы определить особенности добычи и использования морских млекопитающих. Также предстоит установить требования к содержанию добытых морских млекопитающих. Первый доклад об этом премьер- министр Дмитрий Медведев должен будет представить до 25 июля 2019 года. Затем правительство будет отчитываться о ходе работы раз в шесть месяцев.

"Китовая тюрьма"

В приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух. В связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело. Кроме того, по сообщениям региональных СМИ, несколько белух и косаток пропали или уже погибли.

Ситуация вокруг этих животных осложняется тем, что для решения об их дальнейшей судьбе требуется согласование нескольких ведомств. При этом зоозащитники бьют тревогу относительно содержания в неволе косаток и белух в центре передержки, который они называют "китовой тюрьмой", наносящей вред диким животным.