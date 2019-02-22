Минтруд разработал проект указа об увеличении пособий по уходу за детьми с инвалидностью

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министерство труда РФ разработало проект указа об увеличении с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Соответствующий документ размещен в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом указа предусматривается установление с 1 июля 2019 года ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в размере 10 тыс. рублей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что дополнительные расходы федерального бюджета могут составить в 2019 году - 13,5 млрд рублей, 2020 году - 28,1 млрд рублей, в 2021 году - 29,4 млрд рублей, 2022 году - 30,8 млрд рублей.

20 февраля президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил ряд мер по поддержке семей с детьми. В частности, глава государства предложил увеличить выплаты на пособия по уходу за детьми с инвалидностью до 10 тыс. рублей.