Оставленного в гробу у здания правительства Самарской области мужчину похоронили

САМАРА, 22 февраля. /ТАСС/. Покойный, тело которого накануне привезли в гробу к зданию правительства Самарской области, был похоронен. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов.

"Малеев Валерий Николаевич (мужчина, тело которого было в гробу) захоронен сегодня на кладбище Мирное, на 8:00 мск у нас была фотография с его захоронением", - сказал Андриянов.

По его словам, 21 февраля люди, действовавшие по доверенности от родственницы Малеева, в 12:40 мск начали копать могилу для покойного на Центральном кладбище, однако не успели закончить работу до 16:30 мск, когда кладбище по регламенту закрывается, и охранник их выгнал.

"Заявления в полицию сделаны, в соответствующие органы", - уточнил в пятницу Андриянов.

Как сообщалось ранее, 21 февраля к зданию правительства Самарской области привезли гроб. Губернатор региона Дмитрий Азаров дал поручение властям Самары разобраться в произошедшем.

Ранее в пресс-службе областного правительства ТАСС рассказали, что гроб привезли к зданию на 20 минут. При этом, по данным властей, родственникам покойного выделили земельный участок на кладбище в день обращения - 20 февраля.