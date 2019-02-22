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"Аэрофлот" отменил 12 рейсов из-за непогоды

В авиакомпании отметили, что пассажиров, прибывших на регистрацию, обеспечат всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила еще 12 рейсов, запланированных на 22 февраля, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

В частности, отменяются рейсы из аэропорта Шереметьево в Волгоград, Ставрополь, Архангельск, Набережные Челны, Челябинск, Прагу, Казань, Хельсинки, Софию, Воронеж, Уфу и Ростов.

В авиакомпании подчеркнули, что оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования, а прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота".

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