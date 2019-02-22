Минприроды определит судьбу косаток и белух из бухты Средняя до 1 марта

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минприроды РФ определит судьбу косаток и белух, которые содержатся в центре передержки морских млекопитающих в бухте Средняя в Приморском крае, до 1 марта. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба министерства.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу косаток, находящихся в центре передержки в бухте Средняя в Приморье.

"Сейчас речь идет о научном сотрудничестве и межведомственном согласовании. Определить судьбу косаток и белух - не значит просто открыть ворота из акватории. Со своей стороны мы дали все необходимые оценки содержанию [косаток и белух], есть административные дела", - уточнили в Минприроды, отметив, что министерство будет действовать согласно поручению президента.

Главное сейчас - получить заключение ученых по состоянию животных, а после организовать транспортировку китообразных с помощью специальных судов и морского флота, добавили в пресс-службе. Мнение о скорейшем решении вопроса не изменилось, подчеркнули в Минприроды.

В приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух. В связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело. Кроме того, по сообщениям региональных СМИ, несколько белух и косаток пропали из центра или уже погибли.

Ситуация вокруг этих животных осложняется тем, что для решения их дальнейшей судьбы требуется согласование нескольких ведомств. При этом зоозащитники бьют тревогу относительно содержания в неволе косаток и белух в центре передержки, который они называют "китовой тюрьмой".