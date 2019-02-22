Конкурс авторских проектов "Моя страна - моя Россия" станет более массовым

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Конкурс авторских проектов "Моя страна - моя Россия", который с текущего года вошел в число проектов, развиваемых автономной некоммерческой организацией (АНО) "Россия - страна возможностей", обновится и станет более массовым. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Москве гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Как уточнили в пресс-службе АНО, в этом конкурсе участвуют проекты, направленные на социально-экономическое развитие российских городов и сел. Конкурс проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет.

"Конкурс является теперь частью платформы "Россия - страна возможностей". В этом году проект обновится, он станет более массовым, там появятся новые возможности", - сказал Комиссаров.

Он отметил, что партнерами проекта являются министерство науки и высшего образования, Общественная палата РФ, Росмолодежь, Росконгресс, ведущие российские вузы.

Комиссаров уточнил, что участники конкурса смогут проходить обучение в создаваемой АНО мастерской управления "Сенеж". "Для нас очень важно, чтобы было выстроено взаимодействие между всеми проектами платформы, в этом направлении есть много планов. Это касается программы наставничества, когда победители одних крупных проектов будут выступать наставниками для участников других проектов", - подчеркнул Комиссаров.

В АНО пояснили, что конкурс пройдет по 19 номинациям: "Мой родной язык", "Интеллектуальная собственность - будущее моей страны", "Экология моей страны", номинация для иностранных граждан и соотечественников за рубежом "Города- побратимы моей страны" и другие.