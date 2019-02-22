Претендентки на "Евровидение" от Украины отказались признавать "агрессию" России в Крыму

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Участницы украинской группы Anna Maria, которые вышли в финал национального конкурса по отбору представителя страны на "Евровидение - 2019", публично отказались называть события в Крыму весной 2014 года "агрессией России". Уроженки полуострова Анна и Мария Опанасюк считают, что Украина "просто потеряла Крым".

"Мы не будем говорить те фразы, которые вы ожидаете от нас услышать, - заявила одна из сестер во время интервью на телеканале ATR. - Случилось то, что там появились две границы - украинская и российская. А все умные люди сделают выводы сами". "Крым остался Крымом, там то же море, те же горы, тот же воздух. Честно вам скажу - мы приезжаем к себе домой", - добавила она.

На попытки ведущего напомнить девушкам, что они являются украинскими артистами и выступают на украинском телеканале, они ответили, что Украина сама потеряла Крым. "Мне кажется, что Украина просто потеряла Крым. Это наше мнение. Многие политики могут говорить, что Крым - наш. Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы", - заявила одна из певиц.

Когда же ведущий стал прямо настаивать на том, чтобы участницы группы признали "агрессию России", те просто отказались. "Слушайте, мы ж не баллотируемся в президенты Украины. На этот вопрос мы просто не будем отвечать, потому что мы не политики", - заявили девушки.

В субботу в Киеве состоится финал национального конкурса за путевку на "Евровидение - 2019", которое пройдет в этом году в Израиле. В нем примут участие шесть полуфиналистов. Среди них - группы Yuko и Brunettes, Shoot Blondes, Kazka, Anna Maria и Freedom Jazz, а также певица Maruv.

Ранее ряд украинских политиков уже выражал неудовольствие по поводу того, что финале национального конкурса оказалась гражданка России Юлия Юрина, представляющая группу Yuko, хотя она и имеет вид на жительство на Украине. При этом она прямо со сцены после выступления в отборочном полуфинале заявила, что регулярно посещает РФ с концертами. Известно и о российских гастролях Maruv. Вице-премьер Вячеслав Кириленко призвал в связи с этим полностью отказаться от участия Украины в "Евровидении". По его словам, "если на "Евровидение" с Украины поедет тот, кто гастролирует по России и даже демонстративно собирается это делать в будущем, то туда лучше никому не ехать", - написал министр культуры в Twitter.