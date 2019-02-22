Предуниверситарий для одаренных детей начнет работать в сентябре 2020 года в Саратове

САРАТОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Предуниверситарий для одаренных детей начнет работу в 2020 году в Саратове. Ребята из малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей со всей области смогут изучать там нанотехнологии и робототехнику, сообщила ТАСС в пятницу министр образования области Ирина Седова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал майский указ с поручениями до 2024 года. В числе задач - внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, а также создание условий для раннего развития детей.

"Предуниверситарий, аналогов которому нет в регионе, станет инновационным учебным заведением для одаренных детей. Обучать ребят здесь будут лучшие преподаватели школ, а также ученые ведущих вузов. Планируется, что предуниверситарий откроет свои двери для обучающихся в сентябре 2020 года", - сказала Седова.

По словам министра, обучаться в заведении будут порядка 400 одаренных ребят со всей области, прием будет осуществляться на конкурсной основе среди школьников из малообеспеченных семей, сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Помимо основного здания с учебными классами, в предуниверситарии будут располагаться инновационные лаборатории, которых нет в обычных школах, библиотека, а также общежитие для учеников и преподавателей из отдаленных районов. При этом обучение будет вестись по специальным программам, выходящим за рамки школьной программы, с учетом приоритетных направлений развития науки и технологий в России. Так, например, среди ключевых предметов для изучения - нанотехнологии в медицинской сфере, робототехника, информационные системы, программирование, информатика и другие.

По данным министерства образования региона, проект реализуется за счет средств частных инвесторов. Строительство зданий будущего предуниверситария уже ведется на площадке в центре Саратова.