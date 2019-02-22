АСИ: форум "Наставник" даст возможность ученикам самим выдвигать кандидатуры наставников

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Второй всероссийский форум "Наставник", который пройдет в Москве в конце апреля, даст возможность участникам выдвигать своих кандидатов в наставники и голосовать за них. Об этом сообщила в пятницу журналистам в Великом Новгороде гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Мы сейчас обсуждаем концепцию второго форума и конкурса, если в прошлом году мы проводили конкурс на лучшие практики наставничества, то в этом году мы добавляем, что, мне кажется очень важно, конкретных людей <…> Поэтому будет возможность непосредственно у учеников голосовать, выдвигать своих кандидатов, наставников, действительно которых они считают достойными и важными, роль которых огромна в их жизни", - сказала она.

Чупшева также отметила, что второй год подряд наставником для участников, не только из Новгородской области, но и со всей страны, может стать капитан Николай Варухин - один из первых награжденных знаком отличия "За наставничество", учрежденном 5 марта 2018 года по итогам первого всероссийского форума "Наставник".

Как пояснили в пресс-службе АСИ, с 1967 года Варухин является создателем и бессменным руководителем клуба юных моряков. Морской центр капитана Варухина является центром воспитания подростков в городе и известен не только в России, но и за рубежом. Сейчас в центре, который занимает четыре здания на берегу реки Волхов, занимаются 650 курсантов за счет бюджета области.

Форум "Наставник" впервые прошел 13-15 февраля 2018 года на ВДНХ. Он объединил несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений. В феврале-марте 2018 года окружные форумы "Наставник" были проведены в семи федеральных округах России. Организатором форума стало АСИ, ТАСС выступил его генеральным информационным партнером.