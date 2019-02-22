Имена всех финалистов конкурса "Лидеры России" станут известны в начале марта

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Окончательный список финалистов конкурса управленцев "Лидеры России" будет назван в начале марта по итогам оценки социальных проектов, реализованных в рамках задания "Сердце лидера". Об этом сообщил журналистам в пятницу гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Ранее во всех федеральных округах прошел этап полуфиналов. В настоящий момент уже отобрано 269 из 300 финалистов.

"В начале марта планируется заседания наблюдательного совета конкурса, на котором будут приняты все решения по участникам финала", - сказал Комиссаров.

Он подчеркнул, что путевки в финал получат участники, которые не только успешно преодолели испытания полуфинала, но и запустили свой социальный проект в рамках задания "Сердце лидера".

Комиссаров отметил, что при выборе лучших соцпроектов будет, в частности, учитываться польза от реализации инициативы, лидерские качества организатора и возможность тиражирования проекта на всю страну.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В полуфиналы вышло около 3,3 тыс. человек. Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.