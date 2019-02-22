{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поздравил Кальюлайд с наступающим Днем независимости Эстонии

Президент России пожелал всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов

ТАСС, 22 февраля. Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо на имя президента Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю наступающего Дня независимости Эстонской Республики. Об этом в пятницу сообщило посольство России в Эстонии, опубликовав на странице в Twitter письмо с поздравлением.

"Уважаемая госпожа Президент, примите поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики. Желаю Вам и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов", - говорится в послании российского лидера.

День независимости Эстонии является государственным праздником страны, он отмечается 24 февраля в честь принятия Декларации о независимости Эстонии в этот день в 1918 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЭстонияРоссияКальюлайд, Керсти
Что известно о "китовой тюрьме" в Приморье
Читать полностью