Путин поздравил Кальюлайд с наступающим Днем независимости Эстонии

ТАСС, 22 февраля. Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо на имя президента Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю наступающего Дня независимости Эстонской Республики. Об этом в пятницу сообщило посольство России в Эстонии, опубликовав на странице в Twitter письмо с поздравлением.

"Уважаемая госпожа Президент, примите поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики. Желаю Вам и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов", - говорится в послании российского лидера.