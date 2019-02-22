Путин поздравил Кальюлайд с наступающим Днем независимости Эстонии

ТАСС, 22 февраля. Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо на имя президента Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю наступающего Дня независимости Эстонской Республики. Об этом в пятницу сообщило посольство России в Эстонии, опубликовав на странице в Twitter письмо с поздравлением.
"Уважаемая госпожа Президент, примите поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики. Желаю Вам и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов", - говорится в послании российского лидера.
#Путин поздравил @KerstiKaljulaid с Днем независимости.— Rus Embassy Estonia (@RusEmbEst) 22 February 2019
"Уважаемая госпожа Президент, примите поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики. Желаю Вам и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов." pic.twitter.com/0zqGVt8P6C
День независимости Эстонии является государственным праздником страны, он отмечается 24 февраля в честь принятия Декларации о независимости Эстонии в этот день в 1918 году.