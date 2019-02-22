Число участников чемпионата WorldSkills на Ставрополье выросло на четверть

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 22 февраля. /ТАСС/. Региональный чемпионат WorldSkills Russia "Молодые профессионалы" Ставропольского края собрал 239 участников, что почти на четверть больше, чем в прошлом году, сообщила в пятницу ТАСС руководитель Регионального координационного центра союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Ольга Кравченко.

"Всего приняли участие 239 конкурсантов и 294 специалиста, это на 87 человек больше, чем в прошлогоднем конкурсе, там было всего 446 человек, из которых 193 - участники… Торжественное закрытие состоялось во Дворце культуры химиков в Невинномысске", - сказала Кравченко.

По ее словам, региональный чемпионат прошел на высоком уровне. "Аудит проверял регламент проведения, работу экспертов, ведение документации, отметили, что все на высоком уровне… Победители станут участниками следующего этапа - отборочного чемпионата к национальному чемпионату в Казани", - отметила Кравченко.

Соревнования регионального этапа чемпионаты проходили с 18 по 21 февраля в Невинномысске, Пятигорске, Буденновске, Ставрополе, Александровском и Дивном. В этом году было определено 36 компетенций, из которых восемь были предусмотрены для юниоров. Также впервые прошли соревнования для профессионалов старше 50 лет по трем компетенциям. Мероприятие проходит в крае с 2015 года, в 2018 году в Ставрополье провели чемпионат по 27 компетенциям.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие конкурсанты более чем из 60 стран. Они будут соревноваться в 56 компетенциях.