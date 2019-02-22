Эксперт СПЧ предложил придать проекту экотехнопарка Шиес статус межрегионального

АРХАНГЕЛЬСК, 22 февраля. /ТАСС/. Эксперт постоянной комиссии по экологическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Ярошенко в ходе выездного заседания комиссии в пятницу в Архангельске предложил придать проекту экотехнопарка Шиес статус межрегионального, поскольку реализация проекта затрагивает интересы как жителей Архангельской области, так и Республики Коми.

Ранее власти региона сообщили о планах строительства экотехнопарка в Ленском районе на юге Архангельской области, рядом с Республикой Коми, где предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области. Проект был признан приоритетным, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей.

"Проект влияет на Республику Коми даже в большей степени чем на Архангельскую область <...>. Поэтому, прежде чем что-то делать, проект должен получить статус межрегионального <…>, он должен пройти все процедуры обсуждения не только в Архангельской области, но и в Республике Коми. Сыктывкар к станции Шиес гораздо ближе, чем Архангельск, и полигон находится рядом с границей регионов", - сказал Ярошенко.

Он отметил, что реализация проекта повлияет на экологическую обстановку в Республике Коми. "Мы встречались <...> с представителями Коми научного центра, они подсчитали, что почти две трети выбросов воздушных [от экотехнопарка "Шиес"] попадут на территорию Республики Коми <…> В рамках одного региона эта проблема в принципе не решается", - сказал ТАСС Ярошенко.

Об экотехнопарке Шиес

О планах создания экотехнопарка Шиес в Ленском районе Архангельской области объявили администрация региона и правительство Москвы. Цель проекта - ликвидация свалок путем построения современной инновационной инфраструктуры по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов из Москвы и Архангельской области с максимальными гарантиями отсутствия вреда экологии.

Ожидается, что проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию экотехнопарка продлятся до февраля 2020 года. В Архангельской области прошел ряд митингов, в ходе которых жители региона потребовали не допустить нарушения природоохранного законодательства и выступили против строительства объекта.