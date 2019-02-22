Срок выдачи средств реабилитации для неизлечимо больных могут сократить до семи дней

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минтруд РФ предлагает сократить срок, в течение которого инвалиды смогут получить средства реабилитации при наличии соответствующего направления, с 30 до 7 дней. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту Минтруда, размещенному в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

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"Предлагается установить, что срок обеспечения инвалида ТСР (техническим средством реабилитации), в случае его признания нуждающимися в оказании паллиативной помощи, в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, не может превышать семь календарных дней для изделий серийного производства (в настоящее время такой срок составляет 30 календарных дней)", - говорится в записке.

Кроме того, для инвалидов, признанных нуждающимися в оказании паллиативной помощи, срок выдачи направления на получение технического средства реабилитации предлагается сократить с 15 до 7 дней при наличии действующего государственного контракта на обеспечение средством реабилитации у уполномоченного органа.

Подчеркивается, что законопроект направлен на совершенствование оказания медицинских и социальных услуг для улучшения качества жизни неизлечимо больных людей.