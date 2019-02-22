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Путин, Медведев и Песков стали самыми упоминаемыми мужчинами в СМИ за год

Президент упоминался в 3,67 млн сообщений
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и президент РФ Владимир Путин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Компания "Медиалогия" ко Дню защитника Отечества составила рейтинг самых упоминаемых российских мужчин в СМИ за год, первое место в рейтинге занял президент РФ Владимир Путин. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

Глава государства лидирует с заметным перевесом: он упоминался в 3,67 млн сообщений. На втором месте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (657 тыс. материалов), пресс-секретарь президента Дмитрий Песков упоминался в 339,4 тыс. материалов. Тройка лидеров в сравнении с прошлым годом не изменилась.

Медиарейтинг построен по числу сообщений в российских СМИ на основе базы системы "Медиалогия", включающей более 49 тыс. влиятельных источников - ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ. Период исследования - с февраля 2018-го по февраль 2019 года.

В рейтинг вошли также другие политические и общественные деятели, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, глава МИД РФ Сергей Лавров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Кроме того, популярными в СМИ стали и герои чемпионата мира по футболу 2018 года - главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан и нападающий сборной Артем Дзюба.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичЛавров, Сергей ВикторовичСобянин, Сергей СеменовичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКирилл (патриарх)Черчесов, Станислав Саламович
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