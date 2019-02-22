Главу управления Росимущества уволили после некачественного ремонта памятника в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Руководитель территориального управления Росимущества в Волгоградской области Светлана Плюшкина освобождена от должности после проверки центрального аппарата по поводу некачественной реставрации памятника героям-связистам, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Росимущества.

Ремонт памятника героям-связистам времен Великой Отечественной войны "Ролик" в Волгограде проводился в период с июня по декабрь 2018 года по контракту территориального управления Росимущества в Волгоградской области с ООО "Производственная организация "Промстройреставрация". После появления в СМИ информации о том, что с памятника, отремонтированного за 4,5 млн рублей, стала осыпаться штукатурка и сходить краска, в регион направили комиссию центрального аппарата Росимущества, областная прокуратура организовала проведение проверки.

"Руководитель территориального управления Росимущества в Волгоградской области Светлана Плюшкина освобождена от должности по результатам проверки… [состояния отреставрированного] объекта культурного наследия - памятника героям-связистам "Ролик" в Волгограде", - говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности руководителя регионального управления Росимущества назначен Александр Хрипко, ему поручено привести объект культурного наследия в надлежащее состояние.