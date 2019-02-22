Минприроды предложило запретить держать дома пауков, медведей и крупных кошачьих

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минприроды РФ составило список животных, которых предлагает запретить к содержанию в домашних условиях. Среди них оказались крупные кошачьи, пауки, скорпионы и морские млекопитающие. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления, размещенном на сайте правительства.

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По данным министерства, список является дополнением к закону о запрете жестокого обращения с животными, который приняли в декабре 2018 года.

"Целью принятия указанного постановления правительства Российской Федерации является установление перечня животных, запрещенных к содержанию. В настоящее время в домашних условиях, помимо традиционных домашних животных, содержатся многие виды диких животных, включая экзотических, ввезенных на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Согласно документу, к перечню животных, запрещенных к содержанию, отнесут крупных хищных животных (вес которых во взрослом состоянии более 20 кг), включая представителей медвежьих и крупных кошачьих; ядовитых животных, представляющих опасность для человека (ядовитые пауки, скорпионы); а также морских млекопитающих и крупных животных, создать приемлемые условия содержания для которых трудно.

Спасти нельзя оставить

Однако в министерстве подчеркнули, что в отдельных случаях могут быть сделаны исключения, в частности, если речь идет о спасении или сохранения здоровья животного, попавшего под запрет. Для этого в правительстве разработали проект постановления с соответствующим перечнем возможных ситуаций.

"Перечень случаев допускает временное содержание животных при спасении пострадавших, травмированных в естественной среде обитания животных, находящихся в беспомощном состоянии, а также если их физическое состояние не позволяет возвратить их в среду обитания, либо животных без владельца, а также при необходимости выхаживания и лечения животных, исходя из заботы о них, вне мест их постоянного содержания", - говорится в тексте.

Кроме того, предусмотрено содержание диких животных центрами их реабилитации или реинтродукции, питомниками, а также профильными научными учреждениями и высшими учебными заведениями.

Если животные были приобретены до 1 января 2020 года, они могут находиться на содержании владельцев до наступления естественной смерти. Также документ учитывает возможность содержания отдельных групп диких животных на принадлежащих владельцам животных земельных участках.