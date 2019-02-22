Путин поздравил военных и ветеранов с 23 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества.

"Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества! Мы встречаемся накануне праздника, который уже много десятилетий отмечается как поистине всенародный, - сказал глава государства, выступая перед началом праздничного концерта в честь этой даты. - По всей нашей огромной стране чествуют военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов Вооруженных сил".

Путин подчеркнул, что такое уважение общества к ратному труду основано на глубоком понимании его огромной значимости и на искренней благодарности за надежную защиту.

Он напомнил, что Россия гордится подвигами своих воинов, которые они проявляли во все времена. При этом президент отметил, что сегодняшнее поколение солдат, матросов и офицеров "также достойно, на совесть служит России". "Наши воины верны славным традициям армии и флота, традициям доблести и отваги и в совершенстве владеют современными знаниями в воинском искусстве, они выбрали для себя не легкую, если не сказать жесткую, профессию, которая требует строгой дисциплины, смелости, ответственности и готовности отдать за Отчизну, за боевых товарищей самое дорогое - жизнь", - прокомментировал Путин.

Президент подчеркнул, что любовь к родной стране является одним из главных качеств личности современных военнослужащих. Он поблагодарил представителей ВС РФ "за верность присяге, за достойное исполнение своего воинского долга".

"Во всех планах и решениях о будущем Вооруженных Сил мы рассчитываем на офицерский корпус, на его профессионализм, опыт, волевые качества и как Верховный главнокомандующий я всегда уверен в вас, товарищи офицеры", - заключил он, пожелав военнослужащим и их родным счастья и благополучия.