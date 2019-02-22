Зарубежные артисты поздравили военных России со сцены Государственного кремлевского дворца

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Артисты вооруженных сил Китая, Монголии и Белоруссии поздравили российских военнослужащих с Днем защитника Отечества со сцены Государственного кремлевского дворца (ГКД).

Традиционный концерт начался после поздравления президента РФ Владимира Путина. На сцене ГКД выступили Лев Лещенко, Григорий Лепс, Хор имени М. Е. Пятницкого, Олег и Родион Газмановы. Хибла Герзмава спела вместе с тенорами вооруженных сил Китая, Монголии и Белоруссии Чжаном Инси, Чулуунбаатаром Бадралом и Андреем Панисовым "Застольную" из оперы Джузеппе Верди "Травиата".

Сергей Шакуров прочитал стихи Константина Симонова "Родина". Выступили победители шоу "Голос" Петр Захаров и Сергей Волчков. Поздравили коллег артисты Академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, сводный оркестр ВДВ, 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Завершился концерт традиционным маршем "Армия России".

Перед концертом в фойе ГКД состоялась презентация Международного военно-технического форума "Армия" и военного инновационного технополиса "Эра". На стендах проводилась открытая регистрация гостей и участников на предстоящий форум. Пятый Международный военно-технический форум "Армия" состоится в июне 2019 года.