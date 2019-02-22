CNN: самый сильный с 1915 года снегопад обрушился на город Флагстафф в штате Аризона

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Самый сильный снегопад за 104 года обрушился на город Флагстафф в штате Аризона на юге США. Как сообщила в пятницу телекомпания CNN, толщина снежного покрова в городском аэропорту составила 35,9 дюймов (91,1 см).

Прежний рекордный снегопад - 31 дюйм (78,74 см) - был зафиксирован в 1915 году. Городские власти объявили в Флагстаффе чрезвычайное положение.