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CNN: самый сильный с 1915 года снегопад обрушился на город Флагстафф в штате Аризона

Телекомпания сообщила, что толщина снежного покрова в городском аэропорту составила 91,1 см

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Самый сильный снегопад за 104 года обрушился на город Флагстафф в штате Аризона на юге США. Как сообщила в пятницу телекомпания CNN, толщина снежного покрова в городском аэропорту составила 35,9 дюймов (91,1 см).

Прежний рекордный снегопад - 31 дюйм (78,74 см) - был зафиксирован в 1915 году. Городские власти объявили в Флагстаффе чрезвычайное положение.

Департамент транспорта штата Аризона сообщил в Twitter, что "нет даже приблизительной оценки времени открытия движения на дорогах". "Мы рекомендуем воздержаться от поездок в северной части Аризоны во время этого сильного снегопада", - сказано в сообщении департамента. Полиция штата сообщила, что за последние сутки получила около 400 просьб о помощи от водителей, застрявших в сугробах на дорогах.

Согласно прогнозу погоды, в пятницу в городе можно ожидать выпадения еще как минимум 3 дюймов (7,62 см) снега.

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