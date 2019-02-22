Курские активисты поделятся с НКО из регионов России опытом консультирования людей с ВИЧ

КУРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Активисты Курской общественной организации содействия гражданам с социально-значимыми заболеваниями "Мельница" поделятся с представителями некоммерческих организаций (НКО) из 20 регионов России опытом консультирования людей, живущих с вирусом иммунодефицита (ВИЧ). Полученные знания помогут улучшить качество жизни, а также организовать и расширить немедицинский сервис взаимопомощи в регионах, сообщил в беседе с ТАСС руководитель проекта Алексей Яскович.

"Большая часть наших сотрудников - представители сообществ людей, живущих с ВИЧ, также работают соцработники, партнерские врачи, психологи, и мы будем делиться опытом своих специалистов, в частности, по подготовке "равных" консультантов - людей, которые живут сами с таким заболеванием, проходят специальную программу подготовки и могут делиться опытом жизни с ВИЧ с другими людьми. Наша основная цель - это развитие сообщества людей, живущих с ВИЧ, их потенциала. Проект направлен на Центральный федеральный округ, но также будут представители из Казани, Саратова, Сочи, Краснодара", - сказал Яскович.

По словам руководителя проекта, во время семинаров с февраля по апрель своим многолетним опытом с представителями общественных организаций поделятся не только консультанты из Курской области, но и известные активисты, например, один из основателей благотворительного фонда борьбы со СПИДом "Шаги", работа которого легла в основу программы консультантов в Курской области, Игорь Пчелин. На проведение тренингов, направленных как на "равное" консультирование, приверженность к лечению, так и менеджмент некоммерческих организаций, социальное проектирование направят более 1,8 млн рублей, в том числе 1,3 млн рублей из Фонда президентских грантов.

"Основная цель проекта - повысить уровень знаний и компетентности людей, живущих с ВИЧ, как минимум в пяти регионах ЦФО. Будем подготавливать людей, ведь они так или иначе будут сталкиваться с вопросами по поводу лечения. Чтобы не было ситуаций, когда врач что-то назначает, а необразованный консультант советует отменить, например, из-за условных побочных явлений", - отметил Яскович.

В перспективе же "равный" консультант должен стать частью мультидисциплинарной команды, куда входят также социальные работники и психологи. Консультанты, не понаслышке знакомые с ВИЧ, по словам Ясковича, зачастую эффективнее помогают людям, которые недавно узнали о своем статусе и даже способствуют началу активного лечения после первоначального отказа от него.

"В мае и июне мы соберем обратную связь от регионов-участников проекта. Посмотрим, что там поменяется, спросим у сообщества, обычных пациентов, произошли ли положительные изменения, чтобы понимать, в каком направлении двигаться дальше", - добавил Яскович.