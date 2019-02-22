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Конкурс чтецов Корана в Татарстане собрал 30 участников из 16 регионов России

Мероприятие посетили общественные и религиозные деятели, преподаватели и профессора

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Девятый Казанский всероссийский конкурс чтецов и хафизов Корана, завершившийся в городе Болгар, собрал 30 участников из 16 регионов страны. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в оргкомитете мероприятия.

"На конкурс в пятницу приехали 30 участников из 16 регионов России. В празднике Корана приняли участие более 300 человек. Мероприятие посетили общественные и религиозные деятели, преподаватели и профессора исламских наук", - сказала собеседница агентства.

Первое место в номинации "Знание наизусть полного текста Священного Корана" занял 17-летний Айемиддин Фархудинов из Тулы, в номинации "Правильное чтение текста Священного Корана" - 29-летний Ильяс Сабиров из Татарстана. Они будут представлять Россию в Международном конкурсе чтецов и хафизов Корана. Мероприятие пройдет в апреле в Болгаре.

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