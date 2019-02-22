Расклеивавший объявления для спасения матери школьник из Волгограда получил медаль

ВОЛГОГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Волгоградский школьник Иван Шитик, которому благодаря объявлениям удалось найти помощь для тяжело заболевшей матери, получил медаль от Всероссийской общественной организации "Российский союз спасателей". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Ранее СМИ сообщали, что мать 13-летнего школьника перенесла инсульт и нуждалась в медицинском препарате, который нельзя было найти в российских аптеках. Прошлым летом школьник расклеил написанные от руки на тетрадной странице объявления с просьбой помочь матери. Объявления привлекли внимание и на него откликнулись не только в России, но и за рубежом. В результате, женщина получила необходимые лекарства и лечение.

"Мальчика наградили медалью "За спасение жизни". Присутствовавшие на церемонии родители школьника получили благодарность за достойное воспитание сына", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что тожественная церемония награждения прошла в пятницу в здании Главного управления МЧС по Волгоградской области и была приурочена ко Дню защитника Отечества. На этой же церемонии ведомственные награды получили сотрудники, отличившиеся при исполнении служебного долга, а также Леон Наумов и Николай Сильянов, которые летом прошлого года самостоятельно задержали злоумышленника вблизи магазина в городе Волжском Волгоградской области.