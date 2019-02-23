На полумарафон по льду Амурского залива собрались во Владивостоке больше тысячи участников

ВЛАДИВОСТОК, 23 февраля. /ТАСС/. Международный ледовый полумарафон "Honor Vladivostok Ice Run" во Владивостоке, несмотря на аномально теплую зиму и подтаявший лед, в субботу собрал более тысячи участников из 11 стран, сообщила ТАСС представитель оргкомитета Дарья Окунева.

"Всего в забеге приняли участие 1037 человек. Самому юному из них было 7 лет, самому старшему - 81 год. Лучший результат в беге на 21 км среди мужчин и женщин почти не отличался, и составил около 80 минут. Судя по всему, солнечная и теплая погода помогла бегунам, так как сегодня дистанцию они преодолевали в среднем на полчаса быстрее, чем в прошлые годы", - сказала Окунева.

По ее словам, на протяжении всего пути спортсменов сопровождали волонтеры на квадроциклах (выезд на лед на автомобилях в Приморье запрещен - прим. ТАСС), и следили за безопасностью. Среди участников забега 20% составляют иностранцы, которые специально приехали во Владивосток ради этого испытания. По льду пробежали представители России, Японии, Кореи, Китая, Гонконга, Бельгии, Колумбии, Швейцарии, США, Великобритании и Голландии. Россию представляли выходцы из нескольких регионов.

Местом проведения мероприятия стала акватория бухты Новик на острове Русском, но из-за аномально теплой зимы, которую в этом году переживает весь юг Дальнего Востока, организаторам пришлось учесть предписания МЧС. "Сотрудники МЧС разрешили нам бежать, но из-за того что лед подтаял в теплую погоду, нас попросили перенести место старта на берег, чтобы одновременно много людей не находилось на льду. По этой же причине мы отправляли бегунов группами по 50 человек", - рассказала собеседница

Вот уже несколько лет подряд во Владивостоке проводятся зимние ледовые полумарафоны. Они неизменно собирают сотни и тысячи любителей бега.