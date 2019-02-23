Российские дипломаты в КНДР почтили память советских воинов в День защитника Отечества

ПХЕНЬЯН, 23 февраля. /ТАСС/. Дипломаты российского посольства в КНДР в День защитника Отечества почтили память советских воинов, погибших в боях за освобождение народной республики. Об этом сообщило в субботу диппредставительство в Facebook.
"23 февраля в День защитника Отечества сотрудники российского посольства и члены их семей возложили венки к монументу Освобождения на горе Моранбон и к могилам советских воинов на мемориальном кладбище в Садонском районе Пхеньяна", - отмечается в сообщении дипмиссии.
В торжественной церемонии приняли участие почетный караул и оркестр Корейской народной армии (КНА). По информации посольства, букеты цветов по традиции были также возложены к памятникам советских солдат в ряде других городов КНДР, в частности в Вонсане, Нампхо и Хэджу.
Отмечается, что в пятницу по случаю праздника от имени посла России в КНДР Александра Мацегоры и военного атташе Алексея Бартусова состоялся торжественный прием с участием заместителя министра народных вооруженных сил КНДР, генерал- полковника Ким Хён Рёна, генералов и офицеров КНА, сотрудников МИД КНДР, а также иностранных гостей. "Мероприятие прошло в теплой и дружеской обстановке", - подчеркнуло посольство РФ.