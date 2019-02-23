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СМИ: в США умер стендап-комик Броди Стивенс

Ему было 48 лет
Броди Стивенс AP Photo/South Beach Comedy Festival, Mitchell Zachs
Описание
Броди Стивенс
© AP Photo/South Beach Comedy Festival, Mitchell Zachs

ТАСС, 23 февраля. Американский стендап-комик Броди Стивенс в пятницу обнаружен мертвым в своем доме. Об этом сообщил портал TMZ.

Отмечается, что актеру было 48 лет. Как сообщает издание, у артиста наблюдались проблемы с психикой, его госпитализировали в 2011 году с биполярным расстройством личности.

Стивенс вместе со своим другом создал шоу Brody Stevens: Enjoy It! ("Броди Стивенс: Наслаждайся этим!"). Помимо стендап-выступлений Стивенс снимался в кино: он сыграл эпизодические роли в комедиях "Мальчишник в Вегасе" (Hangover, 2009) и "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок" (Hangover: Part 2, 2011) и еще нескольких кинолентах.

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