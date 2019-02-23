Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в 2018 году

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Среднее количество женщин в России в 2018 году превысило среднее количество мужчин. Согласно данным Росстата, в прошлом году на тысячу мужчин в среднем пришлось 1156 женщин.

При этом данные в разных возрастных группах различаются. В России мужчин до 35 лет больше, чем женщин: на тысячу молодых людей в этой возрастной категории приходится 946-994 девушек.

С повышением возраста группы соотношение мужчин и женщин меняется: на тысячу мужчин от 35 до 40 лет приходится уже 1027 женщин. Чем старше группа, тем больший процент женщин среди населения. В группе старше 70 лет женщин почти в 2,5 раза больше: 2377 к тысяче мужчин.

На 1 января 2019 года число жителей России составило 146,794 млн человек, снизившись за год на 86 тыс. Годом ранее аналогичный показатель составлял 146,88 млн человек.