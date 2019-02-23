Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Вместе с мэром на церемонии возложения венков и цветов присутствовали председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, члены столичного парламента, правительства Москвы, председатель московского Комитета ветеранов войны, генерал-майор Иван Слухай, а также председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Долгих.

Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год там был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".