Севастополь отмечает 23 февраля шествием и праздничным салютом

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Сотни людей приняли участие в шествии по центру города-героя Севастополя, которое прошло в честь пятой годовщины "Русской весны" и Дня защитника Отечества. В этот день в городе открываются выставки с памятными фотографиями и документами, выпущена книга воспоминаний участников самообороны города и проходят праздничные мероприятия.

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года - такое решение принято по итогам проведенного на полуострове референдума, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно при явке 80%. В Севастополе годовщину этих событий начинают отмечать почти на месяц раньше: 23 февраля принято считать Днем народной воли, так как в этот день на главной площади города состоялся первый митинг Крымской, или, как ее называют на полуострове, Русской весны.

Два праздника в один день

Разговоры о том, кто, где и как будет праздновать 23 февраля, были слышны еще накануне. Для города, где расположена главная база Черноморского флота, День защитника Отечества всегда был значимым. А после 2014 года в этот же день празднуют День народной воли - с многотысячного митинга в Севастополе начался процесс, который завершился референдумом и воссоединением Крымского полуострова с Россией.

"Севастополь - это город-символ. Символ безопасности нашей страны, символ того, что мы можем встать "под ружье" и в мирное время, как это произошло пять лет назад, когда город сказал "нет" тому, что творилось на Украине. Эти события имеют уникальную историческую ценность, а пятилетие "Русской весны" является знаковым событием для города. Мы всегда стоим на страже, не только Севастополя, но и всей нашей Родины", - сказал губернатор Дмитрий Овсянников, поздравляя горожан с двойным праздником.

Ночью в Севастополе случились редкие для приморского города заморозки и лег снег. Горожане шутят: это в честь праздника. Несмотря на такую погоду, утром в субботу на шествие собрались сотни человек, большинство из них - в казачьей форме или камуфляже, который носили в отрядах самообороны весной 2014 года.

"Эти события перевернули всю нашу жизнь, изменили жизнь нашего города и жизнь России. Тогда у нас была настоящая весна: цвел миндаль. Сегодня настоящая зима, но это не означает, что у нас не праздничное настроение", - поделилась после возложения цветов и шествия по центру города спикер Заксобрания, участник событий Крымской весны Екатерина Алтабаева.

Она добавила, что спустя пять лет жители города сделали бы такой же выбор, как и в 2014 году. "Севастополь был и есть русский город - и другого решения мы принять просто не могли. И Россия нас не просто приняла, но и делает все возможное, чтобы наладить здесь жизнь", - пояснила депутат.

"Мы сами так захотели"

Почему люди вышли на митинг именно 23 февраля 2014 года, сейчас однозначно сказать не могут: или приурочили к Дню защитника Отечества, или выбрали ближайший выходной после того, как стало понятно, что власти на Украине нет, или узнали о направившихся в Крым из Киева националистах. Алтабаева вспоминает, как 22 февраля, после госпереворота на Украине, в город вернулись бойцы спецназа "Беркут", дежурившие на Майдане, и это очень сильно повлияло на горожан. "Испытав там горечь разочарования, они увидели здесь праздник: оркестр, хлеб-соль, жены и матери, все рыдают. Занята была вся площадь Нахимова, ребят встречали как героев - все понимали, что в Киеве они защищали нас", - рассказала она.

На этой же площади Нахимова на следующий день горожане собрались на митинг. "Собрались, может, 20 тыс., может, 25 тыс. человек - такого количества людей я никогда вместе не видел. Это состояние подъема духа, пик эмоций, стойкости духа - свершение мечты. Если бы мы сами не захотели, сюда бы не ввели "вежливых людей", не поднялись бы российские флаги", - поделился воспоминаниями участник самообороны Максим Плющ.

К первому юбилею издана книга "воспоминаний сепаратистов". "Это рассказы наших ребят [из отрядов самообороны], простых горожан, о том, что мы за пять лет сделали. Вчера напечатан первый экземпляр, а презентуем ее в марте", - уточнил председатель самообороны города Севастополя Олег Махонин.

По словам участника самообороны 2014 года Анатолия Дымонта, спустя пять лет есть полное ощущение, что тогда "все сделали правильно". "Мы не думали о том, получим ли мы какие-то блага [при переходе в Россию]. Просто хотели восстановить справедливость. Сейчас торжественная дата, и приятно, что все так получилось", - рассказал он.

За пять лет Севастополь получил из бюджета РФ десятки миллиардов рублей на восстановление социальной инфраструктуры, дорог и городских объектов. В 2018 году город стал одним из лидеров среди регионов страны по темпу роста зарплат. Процесс восстановления не завершен: планируются к строительству и уже начаты новые больницы, школы и детские сады, будут построены подходы к городу от федеральной трассы "Таврида", новая магистраль Гераклейская рокада в черте города и мост через Севастопольскую бухту.

Отдельное внимание уделяется сохранению и реставрации исторических объектов. В частности, на благотворительные средства восстановлена 35-я береговая батарея, сыгравшая серьезную роль в обороне города во время Великой Отечественной войны. Сейчас в ней работает музей, и в субботу на его площадях открывается выставка, посвященная "Русской весне".

Авиашоу и салют

В честь праздника в Черноморском высшем военно-морском училище пройдет день открытых дверей. В нем же главнокомандующий вручит награды офицерам флота и ключи от квартир семьям военнослужащих. Для горожан на территории училища устроена выставка военной техники: бронеавтомобилей, ракетных установок и различных видов оружия и экипировки. Кроме того, планируются показательные выступления разведывательных и специальных подразделений, показательные полеты беспилотников и самолетов морской авиации.

Вечером на площади Нахимова пройдет праздничный концерт, где выступят местные творческие коллективы. А после него над Севастопольской бухтой запланирован артиллерийский салют.

В отделе информационного обеспечения Черноморского флота пояснили, что в этом году планируется использовать типы зарядов, которые не применяли ранее, что сделает фейерверк еще более красочным. В течение 10 минут будет выполнено порядка 400 пусков из трех комплексов, для звукового сопровождения прозвучат 30 холостых праздничных залпов из двух 122-мм гаубиц Д-30.