Около 10 тыс. человек почтили память жертв депортации вайнахского народа в Ингушетии

МАГАС, 23 февраля. /ТАСС/. Жители Ингушетии и других российских регионов собрались на митинг, посвященный 75-летию депортации чеченского и ингушского народов в 1944 году, на Мемориале Памяти и Славы в Назрани, передает корреспондент ТАСС. Как сообщили агентству в пресс-службе главы республики, в мероприятии приняли участие порядка 10 тыс. человек.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, выступая на митинге, отметил, что необходимо помнить о всех тяготах, выпавших на долю ингушей и чеченцев, но нельзя забывать и тех, кто защищал страну на фронтах Великой Отечественной войны.

"Хочу сказать молодому поколению, что наши отцы, когда их выселяли с братьями-чеченцами, несмотря на все тяготы, смогли сохранить культурные ценности, честь и дух нашего народа, достойно прошли все испытания в ссылке. Но жители Ингушетии в этот день должны вспоминать и героев, которые своими подвигами прославляли нашу родину, чтобы на их примере воспитывать молодое поколение. Мы не можем не отмечать и День защитника Отчества, потому что наши земляки жертвовали своими жизнями ради Великой Победы", - сказал Евкуров.

После митинга на Мемориале Памяти и Славы в Назрани установили новый памятник - автомобиль ГАЗ-М-20 "Победа" с надписью "Дорога домой" - именно на таком ингуши вывозили из Казахстана ссыльных соотечественников на родину. Мероприятия, посвященные памяти жертв депортации, проходят во всех населенных пунктах республики: это и чтение молитв по погибшим, и раздача малоимущим жертвенного мяса, и экспозиции, постановки в домах культуры региона. "В музеях, домах культуры, библиотеках проводятся памятные мероприятия, это экспозиции, фотовыставки, рассказы очевидцев тех событий, показ спектакля "Паспорт". В первую очередь все эти мероприятия ориентированы на молодежь, чтобы они знали историю и помнили", - сообщил ТАСС министр культуры региона Микаэл Базоркин.

Представители чеченского и ингушского народов 23 февраля 1944 года в массовом порядке были высланы в Казахстан и Киргизию, сосланы были даже те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1957 году руководство СССР восстановило статус Чечено-Ингушской АССР и позволило депортированным народам вернуться на родину, а в 1989 и 1991 гг. были приняты законы СССР и РСФСР "О реабилитации репрессированных народов".