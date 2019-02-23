МВД проводит служебную проверку после появления видео выступления стриптизерши в полиции

УЛАН-УДЭ, 23 февраля. /ТАСС/. Служебная проверка проводится после появления в интернете видеоролика, записанного во время выступления стриптизерши в одном из отделов полиции в Улан-Удэ. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МВД по Бурятии.

"По факту размещения видеоматериала в сети интернет назначена и проводится служебная проверка. В ходе нее должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики, будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

23 февраля в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено выступление стриптизерши в служебном помещении, в котором находятся около 30 сотрудников полиции, видны праздничные воздушные шары, в том числе в виде числа "23", торты.