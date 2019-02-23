В Улан-Удэ уволили сотрудницу полиции за приглашение стриптизерши на корпоратив

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Полицейские в кратчайшие сроки уволили коллегу, пригласившую танцовщицу на официальное торжественное мероприятие в отдел полиции в Улан-Удэ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

"В МВД по Республике Бурятия в кратчайшие сроки проведена служебная проверка по факту приглашения танцовщицы на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. По результатам проверки старший дознаватель отдела дознания Отдела полиции № 2 управления МВД России по городу Улан-Удэ, организовавшая это выступление, уволена из органов внутренних дел", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за низкий уровень воспитательной работы также объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии заместителю управления по работе с личным составом республиканского МВД, начальнику управления МВД России по Улан-Удэ и его помощнику по кадрам, а также начальнику отдела полиции № 2 управления МВД России по городу Улан-Удэ и его заместителю.

23 февраля в соцсетях появилось видео с выступлением стриптизерши в служебном помещении, где находятся около 30 сотрудников полиции, видны праздничные воздушные шары, в том числе в виде числа "23", торты.