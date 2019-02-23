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Президент Абхазии поздравил Путина с Днем защитника Отечества

Рауль Хаджимба пожелал президенту России здоровья, а также успехов в высоком служении народу и государству

СУХУМ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил президента России Владимира Путина с Днем защитника Отечества.

"23 февраля - праздник людей, чей высокий долг по защите Родины стал призванием и делом жизни. Россия всегда была сильна своими традициями патриотизма, преданного служения Отчизне", - отмечается в поздравлении Хаджимбы, опубликованной на официальном сайте. "[В этот день] мы чествуем не только действующих сотрудников Вооруженных сил, но и ветеранов, а также чтим память тех, кто отдал свои жизни для защиты Родины", - подчеркнул он.

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, говорится в поздравлении, "несут службу во многих странах, в том числе и в Абхазии". "Личный состав седьмой военной базы с честью служит в Республике Абхазия, обеспечивая безопасность и покой всех граждан нашей страны. Их присутствие на территории Абхазии подтверждает тот факт, что Россия является надежным гарантом безопасности, и свидетельствует о нашем крепком стратегическом партнерстве и сотрудничестве в сфере поддержания мира в регионе", - отметил Хаджимба.

Президент Абхазии пожелал Путину доброго здоровья, успехов в высоком служении народу и государству, а братскому народу России - мира и процветания.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАбхазияРоссияХаджимба, Рауль Джумкович
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