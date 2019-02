Меган Маркл может подать в суд на газету The Mail on Sunday, опубликовавшую ее письмо отцу

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Супруга британского принца Гарри американская актриса Меган Маркл может подать в суд на британский таблоид The Mail on Sunday, опубликовавший личное письмо, которое она в августе отправила своему отцу. Об этом сообщила в субботу газета The Guardian.

По данным издания, представители герцогини Сассекской связались с редакцией The Mail on Sunday, пригрозив судебным иском. Как отмечает The Guardian, газету могут обвинить в нарушении британского закона об авторском праве, так как фрагменты послания герцогини отцу были опубликованы без ее согласия. При этом в настоящий момент и фотография первого абзаца рукописного письма, и оформленные в виде цитат выдержки из него по-прежнему доступны на сайте газеты.

В 2005 на компанию, издающую The Mail on Sunday, подал в суд наследник британского престола принц Чарльз, обвинив таблоид в нарушении авторского права и права на частную жизнь. Это произошло после того, как газета напечатала его дневниковую запись от 1997 года, в которой содержались нелестные замечания о тогдашнем руководстве Китая. Принц Уэльский выиграл суд, добившись запрета на дальнейшие публикации выдержек из его дневника, копию которого газете передал его бывший помощник.

Публикация письма Маркл стала очередным витком скандала вокруг жены принца Гарри и ее отношений с отцом, не присутствовавшим на ее свадьбе, которая состоялась 19 мая 2018 года. Из многочисленных высказываний Томаса Маркла следует, что дочь по собственной инициативе прервала с ним все отношения. В начале февраля в защиту герцогини выступили ее друзья, давшие интервью американскому еженедельнику People и среди прочего сообщившие, что Меган Маркл написала отцу письмо, в котором попросила его помириться с ней. Через несколько дней Томас Маркл передал The Mail on Sunday текст письма, которое, по его словам, было не протянутой ему "оливковой ветвью, а ударом ножа в сердце".

В пятистраничном послании герцогиня просит отца прекратить лгать в попытке заработать деньги на сенсационных заявлениях. Она пишет, что он разбил ей сердце, выбрав этот путь, и упрекает отца в том, что он не звонит ей сам и не отвечает на ее письма и телефонные звонки, и не делал этого даже накануне свадьбы, когда у него случился сердечный приступ, о чем Маркл узнала только из газет. Она также просит отца прекратить нападки в прессе на принца Гарри, который, по ее словам, все это время проявлял понимание и терпимость, и позволить молодой семье, ожидающей ребенка, жить в мире и покое. Томас Маркл заявил The Mail on Sunday, что написал дочери ответ, в котором вновь извинился перед ней и признал свои ошибки, а также предложил "в знак примирения" устроить совместную фотосессию.